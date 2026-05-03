В OneTwoTrip рассказали о «тревел открытиях» россиян в мае 2026 года

Жители России стали путешествовать в Кабо-Верде, Боснию и Герцеговину, Румынию, Непал и Намибию, говорится в исследовании.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Тревел открытиями» майских праздников 2026 года стали путешествия россиян в Кабо-Верде, Боснию и Герцеговину, Румынию, Непал и Намибию. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с текстом которого ознакомился ТАСС.

«В этом году появились направления, которые в 2025 году не интересовали туристов. Список новых стран пополнили Кабо-Верде, Босния и Герцеговина и Румыния, а также Непал и Намибия», — сообщили в компании.

Согласно исследованию, в России в 2026 году список пополнился такими городами, как Иннополис и Видное, а также селом Введенская Слобода и деревней Вараксино.

Эксперты отмечают, что в 2026 году на внутренний туризм пришлось 66% от всех отельных заказов. Число бронирований внутри страны сократилось на 2,9% по сравнению с маем 2025 года, а интерес к отдыху за рубежом вырос на 6,3%.

