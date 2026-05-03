В США раскрыли предложенные Ираном пункты: что хочет Тегеран для мирной сделки с Вашингтоном

Иранская сторона выступила с предложениями по мирному урегулированию конфликта с США. Тегеран передал план с 14-ю пунктами. В их числе предложения по договоренности об открытии Ормузского пролива и снятии блокады Ирана. Тегеран считает, что на это возможно отвести 30 дней, пишет американский портал Axios.
Кроме того, за предложенный Ираном месяц стороны должны договориться о полном прекращении боевых действий. Вопрос о ядерной программе Тегеран оставил на потом. Он считает, что этот пункт будет возможно обсудить только после выполнения предыдущих.
«Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, снятие морских блокад со стороны США и окончательное завершение войны в Иране и Ливане», — говорится в тексте.
Американский лидер Дональд Трамп считает, что представленный Тегераном план не будет приемлемым. Он отметил, что вряд ли будет удовлетворен предложениями Ирана.