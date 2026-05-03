В Хабаровске дачные острова патрулируют межведомственные группы

Круглосуточное дежурство на островах несут мобильные группы спасателей и пожарных. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Под запретом любые огневые работы, розжиг мангалов, сжигание травы и мусора — даже в ёмкостях. Штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Если огонь причинит ущерб чужому имуществу, он вырастет до 250 тысяч. За вред здоровью лёгкой или средней тяжести наказание составит от 40 до 50 тысяч рублей. При значительном ущербе наступает уголовная ответственность.