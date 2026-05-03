В Хабаровске дачные острова патрулируют межведомственные группы

В праздничные дни сотрудники МЧС вместе с полицией и администрацией Хабаровска усилили контроль за островными территориями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ежедневно межведомственные патрули обходят Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный острова. С воздуха участки осматривают беспилотники. За двое суток термических аномалий здесь не зафиксировано. Специалисты проводят беседы с дачниками: напоминают, что разводить костры, жечь траву и мусор запрещено, а участки нужно очищать от сухостоя. Отдельное внимание — рыбакам. Бывает, что оставленный без присмотра костёр становится причиной крупного пожара. К нарушителям применяют административные меры.
Круглосуточное дежурство на островах несут мобильные группы спасателей и пожарных. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Под запретом любые огневые работы, розжиг мангалов, сжигание травы и мусора — даже в ёмкостях. Штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Если огонь причинит ущерб чужому имуществу, он вырастет до 250 тысяч. За вред здоровью лёгкой или средней тяжести наказание составит от 40 до 50 тысяч рублей. При значительном ущербе наступает уголовная ответственность.
Сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать осторожность и не подвергать опасности себя и соседей.
