В Волгоградской области утром 3 мая объявлена беспилотная опасность

3 мая в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Рассылку соответствующих предупреждения начало МЧС России. Через смс и ведомственное приложение.
— Экстренная информация РСЧС: «Беспилотная опасность» на территории Волгоградской области. Объявлена в 07:04 03.05.2026. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб 112, — говорится в оповещении.
Отметим, ранее минувшей ночью режим на территории региона не вводился. До настоящего времени аэропорт Волгограда Росавиацией не закрывался.
