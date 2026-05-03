В Ростове почтили память погибших от рук украинских националистов 2 мая 2014 года

Ростовчане зажгли свечи у стендов с фотографиями погибших в Доме профсоюзов.

В Ростове прошла акция памяти, посвященная двенадцатой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщили в соцсетях участники движения «Суть времени».

В субботу, 2 мая на улице Пушкинской ростовчане установили стенды с именами и фотографиями погибших. В этот день в 2014 году украинские националисты расправились с противниками госпереворота. По официальным данным, погибли 48 человек, пострадали несколько сотен.

В память о жертвах по всей России проходят акции, не стал исключением и Ростов. В субботу любой человек мог подойти к стендам, положить цветы и зажечь свечу.

