В подмосковной Кашире загорелся склад на площади 7,5 тысячи квадратов

Сигнал о возгорании на улице Строительной, 15 поступил спасателям в 05:15 по московскому времени. Первоначально сообщалось о локальном очаге.
Однако пламя быстро распространилось. Если сначала горело лишь 500 квадратов, то вскоре территория бедствия выросла до 7500. По данным ведомства, загорелась кровля постройки.
К этой минуте сведений о раненых или погибших не поступало. На месте происшествия продолжается активная фаза тушения.
К ликвидации последствий привлекли значительные ресурсы. В работах участвует 61 специалист и 19 машин спецтехники. Подробности уточняются.
Ранее пожар на складе произошёл в подмосковном Краснозаводске. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 28 человек и 7 единиц техники.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.