Житель Ачинска может стать донором костного мозга для пациента

В Красноярском крае произошел еще один случай совпадения в Федеральном регистре доноров костного мозга. Житель Ачинска Сергей Исаев получил шанс помочь человеку, нуждающемуся в пересадке. Мужчина вступил в регистр всего полгода назад, и уже сейчас нашелся пациент, для которого он может стать донором. В настоящее время житель Ачинска сдал контрольные анализы крови для подтверждения совместимости и ожидает результатов. Сам Сергей Исаев спокойно относится к ситуации. Он считает, что помощь другим должна восприниматься как естественная норма. Как отмечает пресс-служба министерства здравоохранения региона, за последний год это уже пятое совпадение среди жителей Ачинска и близлежащих территорий. По словам специалистов, такой показатель считается высоким, и даже крупные города не всегда демонстрируют подобные результаты. Отметим, что по данным специалистов, на сегодняшний день в Федеральном регистре доноров костного мозга состоят 6034 жителя Красноярского края.