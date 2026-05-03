Семилетнее обучение медиков в Казахстане: глава Минздрава объяснила изменения

Глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила, как изменится система подготовки врачей в Казахстане с 2026 года, передает NUR.KZ.

Как сообщила на своей странице в Instagram Акмарал Альназарова, для студентов, которые будут поступать с 2026 года на медицинские специальности, обучение составит 6 лет в университете + 1 год интернатуры.

После того, как выпускник получит диплом, он сможет начать работать врачом (не только в поликлинике, но и в стационаре) или продолжить обучение в резидентуре (узкая специализация).

«Появится новый статус — врач-интерн: это уже не студент, а специалист с определенной ответственностью и практическими навыками», — отметила министр.

Для поступивших с 2021 году, кто уже в следующем году заканчивает медвуз, учеба проходит по старой системе. После окончания интернатуры они могут работать врачами в поликлиниках или поступать в резидентуру.

А вот для тех, кто поступил с 2022 по 2026 год, срок обучения составит 6 лет. Однако у таких студентов станет больше практики, поскольку интернатуру увеличат. Кроме того, увеличено и общее количество учебных часов. После выпуска они смогут работать врачами на уровне первичной помощи или идти в резидентуру.

«Важно отметить, что для тех, кто сейчас обучается в медицинских вузах продолжительность обучения и карьерная траектория (трудоустройство) или резидентура остается на прежних условиях», — уточнила глава Минздрава.

По словам Альназаровой, новая модель медицинского образования дает больше практики во время учебы, более подготовленных врачей и возможность быстрее начать работать. Также дается выбор: работа или дальнейшая специализация.

Ранее на заседании мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане рассматривается введение 7-летнего обучения для медиков вместо 6-ти лет.