52 улицы и 4 моста: красноярцам показали карту дорожных ремонтов в городе

В Красноярске сезон дорожных ремонтов переходит в активный режим. В связи с этим мэрия нанесла на интерактивную карту участки, где идут работы, рассказал глава города Сергей Верещагин.
На карте отмечены 52 улицы, 4 моста и 69 километров дорог, которые будут отремонтированы.
«Полезная вещь. Поможет сориентироваться, какие участки обновим. Вижу, что вы на этот счет задаете вопросы. Учли на карте обновление дорог в территориях, ставших частью большого Красноярска», — рассказал мэр у себя на странице в соцсети.
Мэр также отметил, что неудобств в передвижении по городу не избежать, но карта, возможно, пригодится, в том числе, и при выборе маршрута. Ее планируют обновлять и отмечать отремонтированные участки.