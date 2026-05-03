52 улицы и 4 моста: красноярцам показали карту дорожных ремонтов в городе

Карту текущих дорожных ремонтов планируют обновлять и отмечать отремонтированные участки.

В Красноярске сезон дорожных ремонтов переходит в активный режим. В связи с этим мэрия нанесла на интерактивную карту участки, где идут работы, рассказал глава города Сергей Верещагин.

На карте отмечены 52 улицы, 4 моста и 69 километров дорог, которые будут отремонтированы.

«Полезная вещь. Поможет сориентироваться, какие участки обновим. Вижу, что вы на этот счет задаете вопросы. Учли на карте обновление дорог в территориях, ставших частью большого Красноярска», — рассказал мэр у себя на странице в соцсети.

Мэр также отметил, что неудобств в передвижении по городу не избежать, но карта, возможно, пригодится, в том числе, и при выборе маршрута. Ее планируют обновлять и отмечать отремонтированные участки.