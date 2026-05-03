Минобороны: Силы ПВО сбили 334 дрона ВСУ над 16 регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 334 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над 16 регионами страны. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, — говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска уничтожили вражеские дроны в небе над Московским регионом и Республикой Крым, передает ТАСС.
В ночь с 2 на 3 мая в результате удара украинского дрона по частному домовладению в селе Зиборовка Шебекинского округа Белгородской области местная жительница получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Прибывшие на место случившегося врачи госпитализировали пострадавшую в больницу № 2 Белгорода.
2 мая в результате атаки дрона ВСУ по деревне Чернево Волоколамского округа Московской области погиб 77-летний мужчина.