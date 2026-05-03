В Хабаровске спасатели эвакуировали мужчину с острова Большой Уссурийский

Сотрудники МЧС России оказали помощь медикам в эвакуации 50-летнего мужчины с острова Большой Уссурийский. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило вечером 2 мая. Мужчина находился на даче в районе остановки речного теплохода «7 километр» и жаловался на боль в груди. К нему оперативно выехали спасатели Специализированной пожарно-спасательной части, несущие постоянное дежурство на острове. Они быстро нашли хабаровчанина и дождались прибытия бригады медицины катастроф и катера ГИМС МЧС России. Врачи осмотрели пациента на берегу, после чего спасатели помогли перенести его на катер для дальнейшей транспортировки в краевую больницу.
Это не первый случай в текущем сезоне, когда спасатели МЧС России помогают медицине катастроф в эвакуации людей с островной территории. Ранее, в начале недели, сотрудники СПСЧ на Большом Уссурийском помогли транспортировать пожилую женщину, которой требовалась срочная медицинская помощь, из дома до борта вертолёта санитарной авиации. Пенсионерку доставили в Хабаровск на воздушном судне.
Спасатели МЧС России призывают жителей краевой столицы быть более ответственными к своему здоровью. При недомогании или обострении хронических заболеваний лучше отказаться от поездок на островную территорию либо незамедлительно вернуться в город. Несмотря на открытие навигации, тёмное время суток и плохие метеоусловия могут создать сложности для оперативного прибытия экстренных служб и оказания помощи. Также важно всегда иметь с собой заряженный сотовый телефон, сообщать родным, куда направляетесь и когда планируете вернуться.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru