«Наш Крым. Новости»: тошнота и обморок сигнализируют о проблемах с сердцем

Специалисты назвали симптомы, которые могут предшествовать внезапной остановке сердца у молодых людей, и этот список оказался шире, чем считалось ранее. В России, как пишет «Наш Крым. Новости», ежегодно регистрируется от 200 до 250 тысяч таких трагических случаев, причём их причинами становятся не только классический инфаркт, но и ишемическая болезнь, сердечная недостаточность, а также различные нарушения ритма. Медики с тревогой отмечают, что ситуация молодеет: всё больше эпизодов фиксируется среди людей без явных хронических заболеваний, включая студентов и профессиональных спортсменов.
В ходе масштабного исследования, проведённого шведскими учёными, были проанализированы около тысячи случаев внезапной смерти в возрасте от 1 до 36 лет. Средний возраст погибших составил всего 23 года, причём большинство из них были мужчинами. Результаты оказались показательными: примерно у трети жертв за полтора года до трагедии врачи фиксировали тревожные сигналы организма. В перечень таких симптомов вошли обмороки, судорожные состояния, эпизоды учащённого сердцебиения, а также на первый взгляд не связанные с сердцем тошнота и повышение температуры. Кроме того, изменения на электрокардиограмме, которые иногда списывали на индивидуальную норму, также оказались значимым маркером.
Важно, что у части пациентов ранее диагностировались психические расстройства, и специалисты допускают: в отдельных случаях на состояние сердечного ритма могли влиять принимаемые психотропные препараты. Врачи подчёркивают, что любой из перечисленных симптомов, особенно их сочетание, требует пристального внимания и полноценного обследования. При этом диагностика должна быть комплексной, включая оценку состояния нервной системы, которая тесно связана с работой сердца. Даже физически активным и внешне здоровым людям медики настоятельно рекомендуют регулярно проходить кардиологические чекапы.
Статистика выживаемости при внезапной остановке сердца остаётся пугающе низкой: по оценкам врачей, даже при своевременном оказании помощи шанс пациента не превышает 20%. Это значит, что четыре из пяти человек, у которых наступила остановка сердца, погибают, даже если рядом находятся медики. Именно поэтому специалисты призывают не игнорировать такие на первый взгляд неспецифические проявления, как кратковременные обмороки, приступы сердцебиения или необъяснимую тошноту, особенно если они повторяются.
