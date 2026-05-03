«Наш Крым. Новости»: тошнота и обморок сигнализируют о проблемах с сердцем

В ходе масштабного исследования, проведённого шведскими учёными, были проанализированы около тысячи случаев внезапной смерти в возрасте от 1 до 36 лет. Средний возраст погибших составил всего 23 года, причём большинство из них были мужчинами. Результаты оказались показательными: примерно у трети жертв за полтора года до трагедии врачи фиксировали тревожные сигналы организма. В перечень таких симптомов вошли обмороки, судорожные состояния, эпизоды учащённого сердцебиения, а также на первый взгляд не связанные с сердцем тошнота и повышение температуры. Кроме того, изменения на электрокардиограмме, которые иногда списывали на индивидуальную норму, также оказались значимым маркером.