Суд отказал брату экс-владельца «Хромой лошади» в споре с мэрией Перми

Предприниматель Вадим Зак не смог оспорить решение городского департамента земельных отношений Перми. Суд первой инстанции отклонил его иск, и теперь бизнесмен пытается добиться пересмотра дела в апелляции.
Зак требовал признать незаконным решение ведомства о продаже без торгов участка на улице Промышленной, 112 В площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров. Сейчас эта территория находится у него в аренде до 2070 года. По словам предпринимателя, участок расположен в зоне, предназначенной для оптовой торговли и рынков, а на нем стоит принадлежащий ему склад.
Однако в департаменте указали, что официальное назначение земли — тепличное хозяйство. Это означает, что участок используется не по установленным правилам. Суд поддержал позицию властей и отказал в удовлетворении требований.
В решении также отмечено, что предприниматель может попытаться изменить вид разрешенного использования земли. Если это удастся, он сможет снова претендовать на выкуп участка без проведения торгов.