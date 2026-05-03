Минобороны за ночь сбило над регионами России 334 украинских БПЛА

На фоне заявлений России о готовности к перемирию ВСУ продолжают наращивать попытки террористических налётов.

На фоне заявлений России о готовности к перемирию ВСУ продолжают наращивать попытки террористических налётов ударных беспилотников по мирным тыловым городам. Минувшей ночью Минобороны отразило удар с использованием нескольких сотен БПЛА.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Удар вражеской беспилотной авиации был сконцентрирован на 16 регионах. Конкретное количество сбитых дронов в каждом из них Минобороны не сообщает, однако известно, что они сбивались в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Напомним, ранее из-за угрозы от соседних регионов утром 3 марта была объявлена беспилотная опасность и в Волгоградской области. Угроза была снята спустя 18 минут.

Фото из архива ИА «Высота 102».

