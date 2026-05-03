Жители Екатеринбурга 4 мая увидят ретропоезд «Эшелон Победы»

В этом году ретропоезд поведут легендарные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Для посетителей подготовили экскурсии по тематическим вагонам. Среди них — аптека-перевязочная, санпропускник, отделение для тяжелораненых, хлебопекарня и походная кухня. Внутри откроется выставка исторических фотографий, рассказывающая о суровом военном времени и вкладе железнодорожников в Победу. На открытых платформах покажут военную технику.