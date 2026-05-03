Press TV: Мирный план Ирана включает в себя требование о репарациях

— США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны, — говорится в публикации.
Среди основных требований Тегерана также присутствуют гарантии того, что военная агрессия не повторится и состоится уход американских войск с «иранской периферии». Кроме того, Иран потребовал разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции, передает Telegram-канал.
1 мая СМИ сообщили, что Белый дом уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном законченной: президент страны Дональд Трамп направил спикеру палаты представителей Конгресса Майку Джонсону послание, в котором сообщил о завершении военных действий.