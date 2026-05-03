В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 3 мая

Утром 3 мая, в 06:21, в Ростовской области отменили режим беспилотной опасности. Оповещение поступило через приложение МЧС.
Угрозу воздушной атаки объявили после полуночи: жителей просили покинуть открытые пространства, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Напомним, в ночь на 2 мая регион подвергся атаке вражеских беспилотников. Силы ПВО сбили дроны в Неклиновском и Миллеровском районах. Данные о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.
