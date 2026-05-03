Airbus A320 армянских авиалиний разбился под Сочи 20 лет назад

Никто так и не понял, что за внезапное помутнение рассудка случилось у пилотов, рационального или хотя бы понятного объяснения этому нет. ~Перед полетом оба члена экипажа отдыхали дома больше суток, но, судя по их переговорам в кабине, они не выспались.~ Кроме того, одновременно с сигналом «ВПЕРЕДИ ЗЕМЛЯ» диспетчер начал рассказывать об изменении порядка захода на посадку. Однако даже если бы они сутки не спали и находились под воздействием десятка отвлекающих факторов, это не должно было помешать выровнять самолет, поскольку для опытных летчиков это так же естественно и жизненно необходимо, как для водителя — уйти со встречной полосы или отвернуть руль, чтобы не вылететь в кювет.