«Колоссальная эффективность»: В Италии восхитились российской ракетой «Ковёр»

Дальность действия ракеты достигает 300 километров. Боеголовка — на основе адаптированной советской кассетной бомбы. Ракета сделана из композитных материалов, имеет убирающиеся крылья и специальную форму для снижения заметности на радарах. При этом радиопоглощающим покрытием её не оснащали, чтобы удешевить производство. Система наведения простая: инерциальная навигация плюс спутниковые сигналы.