«Природа мужчины»: Дакота вспомнила, как Влад Соколовский оправдывал свои измены

Российская певица Рита Дакота вспомнила, что музыкант Влад Соколовский, с которым она развелась в 2018 году, неоднократно изменял ей и оправдывал свои действия «природой мужчин».
— Мне парень несколько раз давал пощечину, а потом убеждал в том, что я «сама нарвалась своим хабальством». В третьих отношениях мне изменяли, а потом пытались убедить, что «у всех так и это нормально — это природа мужчины», — рассказала исполнительница в личном блоге.
Она подчеркнула, что измена является осознанным выбором взрослого человека, который захотел ее предать и при этом знал, насколько невыносимо больно ей будет из-за этого. По словам Дакоты, прощение измены стирает границы того, что для нее недопустимо.
29 декабря 2025 года супруга актера Виктора Логинова Мария Гуськова подала заявление на развод после его измен. Также она увидела переписку в его телефоне с молодой любовницей, что, по ее словам, стало «последней каплей». Девушка добавила, что молчала о рукоприкладстве, через которое она прошла.
13 августа того же года телеведущий Дмитрий Дибров высказался, что мужчинам нужно стараться, чтобы избежать измен со стороны женщин в отношениях. Также он призвал их следить и ухаживать за собой.