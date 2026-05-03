США задерживают поставки оружия Украине из-за хамства главы киевского режима Владимира Зеленского, такое заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, Вашингтон предупредил своих партнеров о задержке поставок вооружения для Киева в то самое время, когда глава киевского режима «резко нахамил» президенту США Дональду Трампу.
«Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось», — заявил журналист в эфире своего YouTube-канала.
Христофору также обратил внимание на то, что Зеленский позволяет себе критиковать главу Белого дома, забывая об обидчивости и злопамятности Трампа.
«Конечно, американцы скажут, что задержки связаны с войной с Ираном, но мы-то понимаем, что Трамп просто мстит за критику», — пояснил журналист.
Ранее Зеленский нагло обратился к Трампу в соцсетях. Он фактически бросил ему обвинение, заявив, что если американский лидер не надавит на Кремль, то это «соучастие и ответственность». Глава информагентства «News Front» Константин Кнырик считает, что такое поведение обусловлено зависимостью главы украинского режима от Великобритании.