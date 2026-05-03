После шашлыков глаза в кучку: Какие признаки отравления мясом требуют скорую, а не «полежать на диване»

Основная опасность испорченного мяса — не экзотические токсины, а обычные пищевые инфекции. Речь о сальмонеллёзе, кампилобактериозе, токсикоинфекциях от стафилококка или клостридий.
Владимир Неронов.
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук.
Как понять, что вы отравились.
Симптомы проявляются в период от нескольких часов до 1−2 суток после еды. Вот на что стоит обратить внимание:
внезапная тошнота и многократная рвота;схваткообразные боли и спазмы в животе;водянистый или жидкий стул, иногда с кровью или слизью;повышение температуры, озноб, слабость, ломота в мышцах;признаки обезвоживания — сухость во рту, жажда, редкое и тёмное мочеиспускание, головокружение.
В лёгких случаях пищевое отравление допустимо лечить самостоятельно. Для этого врач советует принять ряд мер.
пить часто и понемногу — воду или растворы для регидратации, чтобы избежать обезвоживания;временно отказаться от тяжёлой пищи, алкоголя и обезболивающих из группы НПВС;при необходимости использовать сорбенты строго по инструкции.
Когда нужно срочно обращаться к врачу.
Эксперт предупреждает, что есть ситуации, когда домашнее лечение недопустимо. В таких случаях нужно вызывать врача или самостоятельно обратиться к медикам.
диарея с кровью;симптомы не проходят более трёх суток;температура выше 38,5−39 °C и не снижается;рвота мешает пить и удерживать жидкость;есть признаки выраженного обезвоживания — редкое мочеиспускание, сухой язык, сильная слабость, головокружение при вставании;заболел ребёнок, пожилой человек, беременная женщина или пациент с хроническими болезнями сердца, почек, иммунной системы.
По словам Неронова, нужна не только симптоматическая помощь. Требуется уточнить диагноз — сдать анализы, при необходимости лечь в стационар и получить инфузионную терапию.
Врачи рекомендуют сохранить подозрительный продукт, если он остался. Также стоит записать, что и когда вы ели. Эта информация поможет и в лечении, и при расследовании возможной вспышки пищевой инфекции.
По результатам проверки Роспотребнадзора мясной продукции, из 195 проб по физико-химическим показателям не прошли 18 (9,2%), а по микробиологии из 324 образцов опасными признали 10 (3,2%). На содержание антибиотиков проверили 171 образец, в двух (1,2%) выявили превышение норм. При этом все 92 пробы по санитарно-химическим показателям соответствовали стандартам. Основные нарушения — неправильное хранение, просрочка и неполная маркировка.
