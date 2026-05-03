После шашлыков глаза в кучку: Какие признаки отравления мясом требуют скорую, а не «полежать на диване»

По результатам проверки Роспотребнадзора мясной продукции, из 195 проб по физико-химическим показателям не прошли 18 (9,2%), а по микробиологии из 324 образцов опасными признали 10 (3,2%). На содержание антибиотиков проверили 171 образец, в двух (1,2%) выявили превышение норм. При этом все 92 пробы по санитарно-химическим показателям соответствовали стандартам. Основные нарушения — неправильное хранение, просрочка и неполная маркировка.