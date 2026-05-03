В Красноярске проходят всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В Красноярске проводятся всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные Герою Советского Союза Борису Чернышеву. Турнир проходит в Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили и приурочен к празднованию Дня Победы. Старт соревнованиям дал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В своем обращении он отметил значимость турнира и подчеркнул, что участникам важно сохранять настрой на победу и преодоление собственных ограничений. Помните: 85 лет назад наши деды и прадеды стояли насмерть, а затем шли вперёд до самой Победы, ни одного дня не позволяя себе усомниться в ней. Желаю, чтобы у каждого было желание бороться до победы, зрители получили удовольствие, спортсмены прибавили в мастерстве, а наш 29-й турнир стал ярким спортивным событием накануне Дня Великой Победы, — отметил глава региона. [caption id= «attachment_365878» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Участников и гостей также поприветствовали Александр Карелин и участник специальной военной операции, преподаватель Военно учебного центра СФУ Дмитрий Ящишин. После церемонии открытия губернатор посетил тренировку по вольной борьбе среди мужчин для сборных Сибирского федерального округа. Занятие провели тренер координатор Петр Юмшанов и старший тренер сборной края Анатолий Мануйлов. Глава региона пообщался со спортсменами и тренерами. [caption id= «attachment_365879» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Отметим, что всего в соревнованиях участвуют более 100 спортсменов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Борцы выступают в десяти весовых категориях.