12 storeez планирует открыть второй магазин в Перми

В Перми откроется второй магазин бренда женской и мужской одежды 12 storeez. Согласно анонсу, его открытие планируется в ТРК Imall Эспланада. Торговая точка расположится на первом этаже торгового центра. На сайте бренда уже создана страничка магазина с анонсом о скором открытии. На ресурсе hh.ru открыта вакансия о поиске продавцов для отдела.

Источник: Коммерсантъ

Напомним, первый отдел бренда открылся в 2021 году в ТРЦ «Планета». В первом пермском магазине 12 storeez была представлена только женская одежда, обувь и аксессуары в ценовом сегменте «средний плюс».

Российский бренд одежды 12 storeez основали в 2014 году уроженки Свердловской области сестры Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов. Одежда этой марки продается в 15 городах России, в 46 магазинах. Также магазины 12 Storeez есть в ОАЭ, Кувейте, Узбекистане и Казахстане. Одежда бренда также активно «продвигается» на интернет-площадке и в соцсетях.

