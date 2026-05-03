Жители Ростовской области показали грибы, собранные на Первомай

Грибники донского региона поделились в соцсетях первомайскими находками.
По информации издания rostov.mk.ru, в Каменском районе под дикими яблонями собрали энтолому садовую. Грибы росли группами — удалось набрать целое ведро. Сборщики предупреждают, что весной встречается и ядовитая энтолома весенняя, важно не перепутать виды.
В Аксайском районе вдоль Дона нашли рядовку майскую. По словам грибников, она подходит и для жарки, и для маринования, отличается мягкой текстурой.
В Багаевском районе набрали таз синеножек, а в окрестностях Каменска-Шахтинского обнаружили крупный сморчок размером с ладонь взрослого человека.
