Жители Ростовской области показали грибы, собранные на Первомай

Грибники донского региона поделились в соцсетях первомайскими находками.

По информации издания rostov.mk.ru, в Каменском районе под дикими яблонями собрали энтолому садовую. Грибы росли группами — удалось набрать целое ведро. Сборщики предупреждают, что весной встречается и ядовитая энтолома весенняя, важно не перепутать виды.

В Аксайском районе вдоль Дона нашли рядовку майскую. По словам грибников, она подходит и для жарки, и для маринования, отличается мягкой текстурой.

В Багаевском районе набрали таз синеножек, а в окрестностях Каменска-Шахтинского обнаружили крупный сморчок размером с ладонь взрослого человека.

Ранее сообщалось, что в Ростове во время режима беспилотной опасности запустили фейерверк.