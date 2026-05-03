Перевооружение ФРГ превращается в «черную дыру»: в Минобороны «потеряли» 111 млрд евро

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не смог объяснить, куда делись 111 млрд евро, выделенных на масштабное перевооружение армии. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Объявленная канцлером ФРГ Олафом Шольцем программа «смена эпохи» за четыре года охватила около 47 тысяч контрактов. Таким образом, около 30 новых соглашений ежедневно. Тем не менее ни парламент, ни общественность не получили ясного ответа, какая именно часть заказанной техники действительно поступила в войска и находится в рабочем состоянии.
«Перевооружение Германии превращается в финансовую черную дыру. Министерство… потратило колоссальные 111 млрд евро… однако внятного отчета о реальных результатах так никто и не увидел», — сказано в публикации.
Минобороны ФРГ дважды отказалось предоставить данные. На правительственной пресс-конференции представитель военного ведомства Натали Дженнинг рекомендовала искать данные на профильных интернет-страницах министерства. На депутатский запрос «Левых» последовал ответ о том, что централизованный учет невозможен из-за риска задержек в оборонных проектах и большого объема документов.
Ситуацию усугубляет масштабное финансирование обороны. В 2026 году предусмотрено 82,7 млрд евро из регулярного бюджета и 25,5 млрд из специального фонда. При этом большинство контрактов не требуют одобрения бундестага и остаются вне парламентского контроля.
Ранее The Wall Street Journal сообщила о намерении ФРГ стать оружейным заводом Европы. Германия переориентирует свою промышленность с автомобильного сектора на оборонное производство. Немецкие автопроизводители берут такой курс из-за падения спроса в своей отрасли и на фоне милитаризации Европы.