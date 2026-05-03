Суд запретил использовать двухэтажное здание рядом с ТЦ «Айсберг»

Оно является самовольной постройкой и подлежит сносу.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд принял обеспечительные меры по делу, инициированному администрацией Ленинского района Перми против компании «ТРАСТ-Центр». Власти настаивают на том, что здание по адресу ул. Ленина, 66а является самовольной постройкой и подлежит сносу. Об этом пишет «Business Class».

В ходе рассмотрения дела были проведены строительная и пожарная экспертизы. По их результатам, как считают представители администрации, дальнейшее использование объекта может представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Суд согласился с этими аргументами и запретил эксплуатацию здания как его владельцу, так и другим лицам. При этом эксперты отметили, что выявленные нарушения можно устранить.

По информации издания, компания «Антлант-трейд», работающая в этом здании, обратилась с просьбой отложить исполнение судебного решения. В организации пояснили, что для закрытия продуктового магазина потребуется время — необходимо уволить сотрудников, провести расчеты и уведомить поставщиков ресурсов о расторжении договоров. Заявление компании суд рассмотрит 5 мая.