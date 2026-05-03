Все госуниверситеты России перешли на электронные студенческие

Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом «РИА Новости» сообщил замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук. Он отметил, что теперь каждый университет обязан передавать сведения о студентах в государственную информационную систему.
«У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 млн студенческих сформировано… Все государственные вузы уже там», — сказал господин Омельчук. По его словам, студент по личному запросу может оформить бумажный студенческий билет. Замминистра спрогнозировал, что российские вузы полностью откажутся от бумажной версии документа через два-три года.
Закон о введении в университетах России электронных студенческих билетов и зачетных книжек президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Документы будут доступны на портале «Госуслуги». Эксперимент с электронными версиями проходил с апреля 2024-го до конца 2025 года.