Все госуниверситеты России перешли на электронные студенческие

«У нас на едином портале государственных услуг уже почти 5 млн студенческих сформировано… Все государственные вузы уже там», — сказал господин Омельчук. По его словам, студент по личному запросу может оформить бумажный студенческий билет. Замминистра спрогнозировал, что российские вузы полностью откажутся от бумажной версии документа через два-три года.