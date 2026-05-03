Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом

Гаитянский зомби — это не голливудский упырь с тягой к мозгам. В культуре вуду зомби — это живой человек, лишенный воли и личности и превращенный в покорное орудие, поэтому гаитяне исторически боялись не зомби, а стать зомби. В 1962 году в больнице Дюшен на Гаити поступил мужчина по имени Клервиус Нарцисс с жалобами на лихорадку и ломоту. Он был осмотрен двумя врачами, признан мертвым и похоронен. Однако в 1980 году он явился к своей сестре на деревенском рынке — живой, в полной памяти, со шрамом, совпадавшим с гвоздем из крышки гроба. По его словам, его извлекли из могилы, одурманили и в течение двух лет использовали как рабочую силу на сахарной плантации.