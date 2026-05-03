Ретросостав «Паровоз Победы» прибудет в Самарскую область

Жители Самарской области смогут увидеть ретросостав «Паровоз Победы», который воссоздаёт атмосферу победного мая 1945 года.
Сегодня, 3 мая, поезд прибудет в Сызрань — он будет находиться на станции с 11:00 до 13:00.
Далее ретросостав сделает остановку в Тольятти 4 мая с 13:00 до 16:10.
Завершится маршрут в Самаре — 5 мая поезд можно будет посетить с 13:00 до 16:30.
Ранее «Паровоз Победы» уже побывал в Кинеле, Похвистнево и Кошкинском районе. Здесь его встречали тысячи местных жителей.
«Паровоз Победы» — это тематический состав с военной техникой, который ежегодно курсирует по городам и позволяет жителям окунуться в атмосферу мая 1945 года и событий Великой Отечественной войны.