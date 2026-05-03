В Советской Гавани суд отказался списать кредиты, оформленные мошенниками

Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к банку. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Женщина требовала признать недействительными два кредитных договора на общую сумму более 307 тысяч рублей, которые были заключены от её имени через портал «Госуслуги» 2 сентября 2025 года. По её словам, деньги она не получала, а доступ к её учётной записи получили посторонние. После случившегося гражданка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, но в банке досудебные претензии отклонили.
В суде представители банка предоставили доказательства, что каждая операция подтверждалась одноразовым паролем, который поступал на телефон истицы. Оформление кредитов, зачисление и перевод средств были произведены только после надлежащей идентификации клиента. Банк также на четыре часа приостанавливал зачисление почти 200 тысяч рублей из общей суммы для дополнительной проверки. Доказательств того, что банк передавал персональные данные третьим лицам или допустил неправомерные действия, истец представить не смогла.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Решение вступило в законную силу. Теперь женщина обязана погасить оба кредита, пока идёт расследование уголовного дела о мошенничестве.
