Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Новотроицком свиньи на самовыгуле нападают на людей

Жители Хабаровского края боятся выпускать детей на улицу.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новотроицком Хабаровского края больше месяца не могут справиться со стадом свиней, которые свободно разгуливают по улицам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Животные заходят в огороды, громят детские площадки и роют землю на сельском кладбище. Местные жители рассказали, что недавно хрюшки набросились на девочку — ребёнку чудом удалось убежать. Сельчане опасаются за своих детей и боятся отпускать их одних на улицу.

Хозяйка животных на жалобы не реагирует. Обращения в администрацию результата тоже не дали. Люди не понимают, почему власти бездействуют, когда ситуация уже месяц остаётся угрожающей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru