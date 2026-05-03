В селе Новотроицком свиньи на самовыгуле нападают на людей

В селе Новотроицком Хабаровского края больше месяца не могут справиться со стадом свиней, которые свободно разгуливают по улицам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Животные заходят в огороды, громят детские площадки и роют землю на сельском кладбище. Местные жители рассказали, что недавно хрюшки набросились на девочку — ребёнку чудом удалось убежать. Сельчане опасаются за своих детей и боятся отпускать их одних на улицу.
Хозяйка животных на жалобы не реагирует. Обращения в администрацию результата тоже не дали. Люди не понимают, почему власти бездействуют, когда ситуация уже месяц остаётся угрожающей.
