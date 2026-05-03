В Хабаровском крае суд отказал в списании кредитов, оформленных мошенниками

Советско-Гаванский городской суд отклонил иск местной жительницы, которая обнаружила на себе два чужих кредита и попыталась признать их недействительными. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
История началась 2 сентября 2025 года, когда неизвестный через учетную запись потерпевшей на портале «Госуслуги» с помощью простой электронной подписи заключил от ее имени сразу два кредитных договора — на сумму более 75 тысяч рублей и на 232 тысячи рублей. Денег женщина не получала, о кредитах узнала постфактум и немедленно обратилась в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело.
Параллельно горожанка попыталась урегулировать вопрос с кредитной организацией напрямую, но досудебные обращения остались без удовлетворения — тогда женщина и подала иск. В ходе разбирательства суд детально изучил процедуру оформления обоих договоров.
Выяснилось, что каждая операция подтверждалась одноразовым паролем, который кредитная организация направляла на телефон истицы. Оформление кредитов, зачисление и последующий перевод средств были произведены после надлежащей идентификации клиента. Более того, банк приостанавливал зачисление почти 200 тысяч рублей на четыре часа — стандартная мера безопасности, дающая клиенту время отреагировать.
Истица настаивала, что кредитная организация допустила виновные действия и передала ее персональные данные третьим лицам. Однако доказательств этому представлено не было. Суд пришел к выводу, что финансовая организация действовала в рамках установленных процедур, и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.