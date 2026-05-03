В Хабаровском крае суд отказал в списании кредитов, оформленных мошенниками

История началась 2 сентября 2025 года, когда неизвестный через учетную запись потерпевшей на портале «Госуслуги» с помощью простой электронной подписи заключил от ее имени сразу два кредитных договора — на сумму более 75 тысяч рублей и на 232 тысячи рублей. Денег женщина не получала, о кредитах узнала постфактум и немедленно обратилась в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело.