На майских праздниках в Красноярске и крае спасателям пришлось снимать с балкона пенсионера и рыбаков со льдины

В связи с участившимися ЧП, связанными с весенней рыбалкой, краевые спасатели напоминают о повышенных рисках. Неустойчивое состояние льда и сильное течение воды могут представлять серьезную угрозу. При выходе на водоемы необходимо надевать спасательный жилет и неукоснительно соблюдать все меры предосторожности.