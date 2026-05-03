На майских праздниках в Красноярске и крае спасателям пришлось снимать с балкона пенсионера и рыбаков со льдины

Красноярский поисково-спасательный отряд рассказал о происшествиях на майских праздниках.
Днем 2 мая спасателям поступило сообщение, что в краевом центре на ул. Карамзина мужчина стоит на 6 этаже и может упасть. Они выехали по указанному адресу, предотвратили падение и передали 75-летнего мужчину работникам службы 03.
На ул. Борисевича в частном жилом доме упал в подвал и погиб. Спасатели прибыли на место, с помощью специального оборудования достали из подвала тело 57-летнего мужчины и передали полиции.
Вечером 2 мая на озере села Мокруша Канского округа рыбаки оказались заблокированными на льду. Спасатели Канского поисково-спасательного отряда выехали на место и эвакуировали трех граждан на берег.
В связи с участившимися ЧП, связанными с весенней рыбалкой, краевые спасатели напоминают о повышенных рисках. Неустойчивое состояние льда и сильное течение воды могут представлять серьезную угрозу. При выходе на водоемы необходимо надевать спасательный жилет и неукоснительно соблюдать все меры предосторожности.