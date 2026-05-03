В Госдуме перечислили список льгот для пенсионеров

На федеральном уровне пенсионерам доступны льготы по налогу на имущество и земельному налогу, а транспортный налог зависит от региона, в котором они проживают. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он отметил, что отдельно работающий пенсионер может вернуть налог на доходы физических лиц при покупке жилья через имущественный вычет, если у него есть зарплата или другие доходы, с которых удерживался налог.
— По налогу на имущество пенсионер вправе полностью освободить от налога один объект каждого вида. Логика простая. Одна квартира, один дом и один гараж могут попасть под льготу одновременно, потому что относятся к разным видам имущества. При двух квартирах льгота применяется к одной из них, — пояснил парламентарий в беседе с Lenta.ru.
На федеральном уровне пенсионеры-военнослужащие освобождаются от уплаты налогов на имущество и земельный налог на участки площадью до шести соток. Кроме того, у них есть право на бесплатную поездку к месту лечения и обратно, дополнительное пенсионное обеспечение и специальные жилищные программы для тех, кто встал на учет до 2005 года.