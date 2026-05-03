В Госдуме перечислили список льгот для пенсионеров

На федеральном уровне пенсионеры-военнослужащие освобождаются от уплаты налогов на имущество и земельный налог на участки площадью до шести соток. Кроме того, у них есть право на бесплатную поездку к месту лечения и обратно, дополнительное пенсионное обеспечение и специальные жилищные программы для тех, кто встал на учет до 2005 года.