Красноярцам показали карту дорожного ремонта в 2026 году

Неудобств в передвижении по городу не избежать.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске создали интерактивную карту дорожных работ в 2026 году. Как сообщил глава города Сергей Верещагин в социальных сетях, она поможет жителям сориентироваться, какие участки ждем обновление.

На карте отметили 52 улицы, четыре моста и 69 километров дорог, которые отремонтируют в этом сезоне. Мэр отметил, что неудобств в передвижении по городу не избежать.

«Возможно, карта пригодится, в том числе, и при выборе маршрута, будем ее обновлять. Отремонтированные участки специалисты будут отмечать», — пишет Верещагин.

Финансировать работы будут за счет средств краевого и городского бюджетов, а также нацпроекта «Инфраструктура для жизни».