Чиновник с Донбасса стал зампредом правительства Еврейской АО

В ведении нового первого зампреда теперь находятся вопросы развития промышленности, туризма и креативной экономики.

Первым заместителем председателя правительства Еврейской автономной области назначен Евгений Александрович Пономаренко. Его послужной список резко выделяется на фоне привычных кадровых биографий регионалов: в 2024—2025 годах он возглавлял министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

В ведении нового первого зампреда теперь находятся вопросы развития промышленности, туризма и креативной экономики. Также на него возложены реализация национальных проектов и дальневосточных программ развития — направлений, где управленческая энергия и способность пробивать бюрократические стены ценятся на вес золота.

Опыт работы в прифронтовом регионе — в частности, умение принимать решения в условиях жестких ограничений, когда нарушены логистические цепочки, а предприятия работают под постоянной угрозой — может стать для нового зампреда существенной опорой. Навыки антикризисного управления, отточенные в таких условиях, в мирной экономике автономии способны дать серьезный толчок развитию промышленного сектора, который в ЕАО давно требует модернизации.

Кадровое решение уже вступило в силу. Теперь от нового первого зампреда ждут не просто вхождения в дела, а быстрых и ощутимых результатов.