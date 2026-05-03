Ученые раскрыли, какой сон опасен для жизни

В США выяснили, что некоторые виды дневного сна повышают риск ранней смерти.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые виды дневного сна опасны для жизни, поскольку они повышают риск ранней смерти. К таким выводам пришли ученые из США. Соответствующие наблюдения опубликованы в журнале «Американской медицинской ассоциации» JAMA Network Open.

Наблюдение длилось почти три десятилетия — с 1997 по 2025 год. В нем участвовали 1338 пожилых добровольцев, за каждым из которых следили не менее 19 лет. В рамках экспериментов у участников все время проверяли состояние здоровья с помощью наручных датчиков, фиксирующих все переходы между сном и бодрствованием. После этого проводился опрос, где люди подробно описывали свое самочувствие.

Под конец исследований ученые пришли к неутешительным выводам. Выяснилось, что каждый лишний час дневного сна увеличивает риск преждевременной смерти примерно на 13%. Слишком частый дневной сон добавляет к этому показателю еще сверху 7%. Однако самым опасным оказался дополнительный сон в утреннее время. В сравнении с дневным он повышает риск ранней кончины аж на 30%.

Вместе с тем исследователи отметили, что сам по себе дневной сон не является прямой причиной смерти. По их мнению, избыточная сонливость — это громкий сигнал организма. Данный признак может указывать на скрытые заболевания, хроническое воспаление или нарушение биологических ритмов.

«Постоянная дневная сонливость у пожилых людей — повод обязательно пройти медицинское обследование», — заключили эксперты.

Ранее нейропсихолог Светлана Пуля сообщала, о скрытой опасности осознанных снов. По ее словам, что при таких сновидениях человек больше устает, чем отдыхает. И зачастую эти сны происходят у людей с активно работающей префронтальной корой мозга.

