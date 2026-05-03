Руководство омской больницы ищет художника, чтобы поблагодарить

Руководство Городской клинической больницы № 1 им. Кабанова в Омске просит откликнутся автора картины. Трогательную историю опубликовал минздрав Омской области. Оказалось, что картину ГБ № 1 подарила омичка Ольга.
На холсте изображен уставший после смены врач. Собирательный образ человека в белом халате отражает трудности работы и принятия решений, с которыми доктора сталкиваются каждый день.
Женщина передала картину в дар больнице, рассказав историю. Оказалось, что более десяти лет назад её муж работал в больнице Колосовского района, лечил и оперировал людей. Одна из пациенток, самодеятельный художник, в знак благодарности подарила ему эту картину.
Много лет полотно хранилось в семье врача-хирурга, и теперь передано в ГКБ № 1 в Омске. В ближайшее время картина будет размещена на стене в одном из стационарных отделений больницы, где ее смогут увидеть максимальное количество врачей и пациентов.
Автора картины просят откликнуться, чтобы выразить благодарность за доброе отношение к врачам.