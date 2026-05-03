Батареи, стоп! Когда в Иркутске отключат отопление в 2026 году

Жители Иркутска каждый год задаются одним и тем же вопросом: когда же наконец отключат батареи? Одни горожане с нетерпением ждут этого дня — они ещё в апреле перекрывают краны на радиаторах, потому что дома становится слишком душно. Другие, напротив, относятся к отключению с опасением: придётся снова доставать электрообогреватели, даже если на календаре май, так как прохладно. Но субъективные ощущения тут не играют никакой роли.
Отключение отопления в Иркутске в 2026 году, как и всегда, заканчивается не по желанию людей, а по правилам. Расскажем о них подробнее.
Правила остаются неизменными. Решающий фактор — исключительно уличная температура. Чем раньше придёт устойчивое тепло, тем раньше батареи станут холодными. За последние годы отопление в Иркутске отключали в основном
«Подачу тепла в дома прекращаем только в том случае, когда среднесуточные показатели атмосферного воздуха держатся выше отметки +8 градусов в течение пяти суток подряд. Безусловно, необходимо учитывать, что дата окончания отопительного периода из-за погодных условий может быть изменена», — так ежегодно объясняют в администрации Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске в 2026 году, как обычно, начнется с многоквартирных домов. В последнюю очередь прекратят обогрев социальных объектов: детских садов, школ и учреждений здравоохранения.
Власти напоминают — если жильцы хотят, чтобы подача тепла была прекращена раньше, то сначала такое решение необходимо принять Советом дома или на общем собрании собственников. Затем следует обратиться с протоколом решения и заявлением в управляющую компанию.
Отключение отопления в Иркутске 2026: если в квартире жарко.
До отключения отопления в Иркутске в 2026 году еще около недели — точную дату назовут представители администрации города ближе к дате. Продолжается межсезонье: после летнего тепла в начале мая Иркутск снова ждёт похолодание ночью до плюс одного градуса, а днём столбик термометра будет подниматься на 11−14 градусов выше нуля. Ближе к 9 мая — вновь потепление. Погодные качели не дают отключить отопление. Но кому-то и жарко.
«Проветривайте правильно. Откройте окна настежь на 5−10 минут. Так воздух быстро обновится без больших теплопотерь. Отрегулируйте батареи. Если на радиаторах есть регуляторы (термоголовки) — поверните их на минимум (обычно “снежинка” или цифра 1)», — советуют теплосети Иркутск.
Влажность — ваш друг. Развесьте мокрые полотенца на сушилке или включайте увлажнитель. Испаряющаяся вода слегка охладит воздух, и дышать станет легче.
Как упоминалось выше, собственники квартир могут принять решение об отключении отопления в их доме в 2026 году ранее срока окончания отопительного периода, установленного постановлением администрации города Иркутска. Для этого необходимо оформить это решение в виде протокола общего собрания собственников помещений. Далее управляющая организация направляет соответствующее уведомление с протоколом в Иркутскэнергосбыт и отключает отопление в доме.
Какая же должна быть температура в квартирах? Жилые комнаты — от 20 до 22 градусов в зимнее время и от 22 до 25 градусов — в летний период. Кухни, раздельные санузлы, ванные комнаты — от 19 до 21 градусов, допустимая температура 18−26 градусов. Совмещённые санузлы, душевые — от 24 до 26 градусов. Межквартирные коридоры — от 18 до 20 градусов.
Почему важно знать дату отключения отопления в Иркутске в 2026.
Окончание отопительного сезона в Иркутске нужно не только для того, чтобы жители не задыхались от жары в своих квартирах. Как только теплоснабжение городских домов прекращается, у работников жилищно-коммунального хозяйства и энергетиков начинается сезон отключений горячей воды, который объясняется ремонтами и подготовкой к новому отопительному сезону. Зная о датах заранее, горожане планируют жизнь на даче, запасаются водонагревателями.