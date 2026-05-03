Невыдуманные истории названий поселений на Волге

«Многие считают, что Царицын был назван в честь реки Царица, от тюркских слов “сары су” — “жёлтая вода”, — говорит Василий Супрун. — Но рассматривая старинные карты, мы нашли факты, заставляющие усомниться в этой версии. Например, на карте венецианцев — братьев Франческо и Доменико Пицигани, относящейся к 1367 г., к востоку от Волги в степи упоминается “флуме да Сара”. В современном итальянском языке река — это “фьюме”. Получается, что река называлась Сара. На другом её фрагменте изображён посреди Волги большой остров под названием Сисара.