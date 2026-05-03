В поселке Хабаровского края мужчина сгорел в собственном доме

Сценарий, увы, классический и смертельно предсказуемый. Человек курит в постели или в кресле, особенно после употребления алкоголя, засыпает — и тлеющая сигарета поджигает одежду, мебель или пол. Очаг разгорается незаметно, а когда появляется дым, выбраться уже практически невозможно. Окурок, выброшенный в урну с бумагой или пролетевший с балкона в соседское окно, способен привести к такому же финалу. Именно поэтому специалисты настаивают: гасить сигареты нужно только в пепельнице с водой и никогда не курить там, где можно уснуть.