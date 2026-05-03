В поселке Хабаровского края мужчина сгорел в собственном доме

В поселке Горин Солнечного района ночью 2 мая загорелся двухквартирный деревянный дом на улице Клубной. Жилец погиб на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Вызов в пожарную охрану поступил уже после полуночи, когда пламя охватило строение практически целиком. Из-за позднего обнаружения возгорания огонь успел разгуляться на ста двадцати квадратных метрах, частично обрушилась кровля. Полностью ликвидировать пожар бойцам краевой противопожарной службы удалось лишь к шести часам утра.
Одна половина дома использовалась как дача, во второй постоянно жил 44-летний мужчина. Его нашли погибшим. Сейчас дознаватели МЧС России совместно с сотрудниками следственных органов устанавливают точную картину произошедшего: уже проведен осмотр места пожара, опрошены очевидцы. Одна из главных версий — неосторожное обращение с огнем при курении.
Сценарий, увы, классический и смертельно предсказуемый. Человек курит в постели или в кресле, особенно после употребления алкоголя, засыпает — и тлеющая сигарета поджигает одежду, мебель или пол. Очаг разгорается незаметно, а когда появляется дым, выбраться уже практически невозможно. Окурок, выброшенный в урну с бумагой или пролетевший с балкона в соседское окно, способен привести к такому же финалу. Именно поэтому специалисты настаивают: гасить сигареты нужно только в пепельнице с водой и никогда не курить там, где можно уснуть.
Отдельная тема — дети. Спички и сигареты, оставленные без присмотра, слишком часто становятся причиной трагедий в семьях, где взрослые теряют бдительность. И лучшая страховка от такого сценария — не только строгий контроль, но и установка в жилье автономных пожарных извещателей. Эти приборы срабатывают даже когда человек спит, и дают те самые драгоценные минуты, которых не хватило жителю Горина.
Пожарно-спасательные подразделения напоминают, что в случае любого возгорания звонить нужно по телефонам 101 или 112. Но в идеале до этих звонков лучше не доводить вовсе.