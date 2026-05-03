Сара, Маляй, Вчерашние Щи. Невыдуманные истории названий поселений на Волге

Филолог Василий Супрун раскрыл загадки географических названий Волгоградской области. Оказывается, Царицын, возможно, не «жёлтая вода», а река Сара — из древнеиранского языка. В регионе есть татарские сёла с именами первопоселенцев — Маляевка, Бахтияровка. Осталось одно немецкое название — село Кано в честь барона. Хутор Вчерашние Щи переименовали в Калиновский. Пётр I не называл Алексеевскую и Калач, но Петров Вал получил его имя. О тайнах, которые веками хранят карты, — от Золотой Орды до сталинских переименований — в эксклюзивном материале «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".
Загадка Царицына: почему река называлась не «жёлтой».
«Многие считают, что Царицын был назван в честь реки Царица, от тюркских слов “сары су” — “жёлтая вода”, — говорит Василий Супрун. — Но рассматривая старинные карты, мы нашли факты, заставляющие усомниться в этой версии. Например, на карте венецианцев — братьев Франческо и Доменико Пицигани, относящейся к 1367 г., к востоку от Волги в степи упоминается “флуме да Сара”. В современном итальянском языке река — это “фьюме”. Получается, что река называлась Сара. На другом её фрагменте изображён посреди Волги большой остров под названием Сисара.
Значит, эти названия — явно не тюркского происхождения, в тюркских языках нет приставок. Возможно, что эти названия имеют древнеиранское происхождение или ещё более древнее.
Реки и озера с названием Сарысу есть в Казахстане, Азербайджане, Крыму. А вот о том, что наша Царица когда-то так называлась, нет ни одного упоминания в источниках. Это наводит на мысль, что название реки Царицы — более древнее, чем это принято считать".
Татарские сёла: Лятошинка, Маляевка, Бахтияровка и «новый дворец» Золотой Орды.
— В наших краях есть несколько татарских сёл…
— На самом деле татарский пласт географических названий в нашей области невелик— всего пять поселений в ней основаны татарами. Три из них расположены компактно в Ленинском районе, а два других находятся в отдалении от них.
Это село Лятошинка, основанное в 1840 г. как татарское и ногайское поселение. Ногайцы вместе с семьями прибыли туда с Кавказа под конвоем казаков. Вскоре на этом же месте поселились и татары. Село называлось также Нугай.
А современное его название, возможно, образовано от татарского имени Латиф.
Татарское село Малые Чапурники, что в Светлоярском районе, обрело своё название от расположенного по соседству с ним села Большие Чапурники, ранее основанного украинцами. Названия обоих сёл происходят от диалектного слова «чапурник», обозначающего «мелкий густой кустарник». Малые Чапурники были основаны татарами, выходцами из Пензенской губернии.
Татарскими переселенцами из Пензенской губернии было основано в 1865 г. и село Маляевка Ленинского района. Названо оно было по имени первопоселенца Маляя.
Ещё одно татарское село того же района было основано татарами-переселенцами сорока годами ранее, в 1825 г. Руководство переселением взял тогда на себя Бахтияр Тяпаев, выхлопотавший у местного начальства земли в займище и плодородную целину рядом. Название села Бахтияровка происходит от имени этого человека.
И, наконец, татарский посёлок Сарай Ленинского района получил своё название от тюркского наименования располагавшейся ранее в тех краях золотоордынской столицы, города Сарай-аль-Джедид, обозначающего «новый дворец».
Калмыцкие и мордовские корни: Абганерово и Нижний Балыклей.
— Степные края нашего региона со второй половины XVII в. населяли кочевники-калмыки. А как их поселения представлены на современной карте Волгоградской области?
— Это, к примеру, село Абганерово. Происхождение его названия часто объясняют легендой о некоем калмыке Абгане, якобы проживавшем там. Но достовернее кажется другая версия.
У калмыков есть род — абганеры. Скорее всего, именно в честь него и было названо это село. Наименование рода связано с калмыцким словом «авга» или «абга», что означает по-калмыцки «дядя».
Но есть в нашей области и такие поселения, названия которых были образованы от имени собственного. Например, небольшой пласт мордовских населённых пунктов. Так, название хутора Альсяпинский Новоаннинского района происходит от мордовского мужского имени Мельсяпа. Почему именно этот казачий хутор получил его, пока остаётся загадкой.
А ещё в первой половине XIX в. жителями Петровского уезда Саратовской губернии, в основном мордвинами, было основано село Нижний Балыклей Быковского района. В обиходе его и сейчас иногда называют Мордвой.
Украинские переселенцы: Осички, Подкуйково, Серпокрылово.
— В те времена в наши края перебралось и много переселенцев с Украины…
— Да, многие сёла волгоградского Заволжья, а также некоторые поселения на севере и западе региона были основаны ими. Например, село Осички Руднянского района создано было на рубеже XVIII-XIX вв. крестьянами-малороссами, прибывшими сюда с Полтавщины. Название селу они дали от украинского слова «осыка», что означает «осина».
Название села Подкуйково, что в том же Руднянском районе, происходит от украинского слова «подкуй», что означает по-русски «кузнец».
Село Серпокрылово Жирновского района получило своё наименование от украинской фамилии-прозвища «Серпокрыл», что в переводе на русский означает «стриж».
Названия же заволжских сёл Старая Полтавка, Новая Полтавка, Харьковка, а также сёл Киевка, Киевский, Новокиевка в западной части области указывают на губернии, из которых перебрались сюда на жительство их первопоселенцы. Жители этих сёл при переписи записывают себя русскими, хоть многие говорят на украинском диалекте.
Немецкие названия: село Кано и исчезнувшие с карты имена.
— В своё время в области в наших краях проживало немало немцев. Об этом напоминают нынешние названия?
— Да, много поселений нашей области имели немецкое происхождение, но в наше время осталось лишь одно немецкое название — это село Кано Старополтавского района, обретшего имя в честь немецкого барона с такой фамилией, активно занимавшегося переселением немцев на Волгу. Все прочие немецкие названия были окончательно устранены с карты нашей области указом Президиума Верховного Совета СССР в апреле 1942 г.
— А сохранились ли тюркские названия?
— В основном в наименованиях рек, а названия поселений, образованные от них, уже возникли в русском языке. Так, река Кумылга названа от тюркских слов «кум» — «песок» и «илга» — «река», то есть Песчанка. Но название станицы Кумылженской — русское, образовано по правилам русского языка.
Река Бузулук была названа тюрками, а станица Усть-Бузулукская носит русское наименование.
Политические переименования: от генерала Каледина до хутора Вчерашние Щи.
— Некоторые названия носят и выраженный политический характер…
— Безусловно. Так, хутор Блиновский Серафимовичского района был назван так только ради того, чтобы убрать с карты области имя казачьего генерала Алексея Каледина — так он именовался до 1933 г. (Каледин в этом хуторе родился). Тогда как красный комдив Михаил Блинов появился на свет в хуторе Никуличев, который так и называется до сих пор.
Село Политотдельское, что в Николаевском районе, исконно называлос 113d ь Слободка, в 1924 г. было названо в честь Льва Троцкого, а в 1934 г. по политическим мотивам это имя исчезло с карты страны. Село получило нынешнее название.
А в Киквидзенском районе был хутор Вчерашние Щи. Название броское, но местным жителям оно не нравилось. По их просьбам хутор переименовали в честь Михаила Калинина — хутор стал называться Калиновским.
Мифы о Петре Первом: Алексеевская, Калач и правда о Петровом Вале.
— А правда ли, что станица Алексеевская была названа Петром Первым?
— Да, жители даже памятник царю в центре станицы поставили с царским указом на этот счёт: «Быть по сему, назвать сей град Алексеевым». Ниже небольшими буквами подписали: «Легенда о Петре». Якобы во время пребывания здесь Пётр узнал, что у него родился первенец, которого он назвал Алексеем. Но правда в том, что Алексей родился за шесть лет до того, как Пётр плыл по Дону, а о том, что он останавливался в станице, исторических упоминаний нет.
Мифом является и то, что Пётр Первый дал имя райцентру Калач. Якобы здесь местные жители преподнесли большой калач царю в подарок. Однако в действительности это слово означает «крутой изгиб течения реки».
А вот город Петров Вал Камышинского района действительно был назван в честь царя Петра. Оно происходит от большого земляного вала, возведённого в петровские времена при неудачной попытке соединить воды Волги и Дона. Но поселение возникло в годы Сталинградской битвы как станция на строящейся железной дороге — Волжской рокаде.