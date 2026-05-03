Во Владивостоке прошёл международный парад «Правнуки Победы»

На центральной площади Владивостока сегодня прошёл международный парад первоклассников «Правнуки Победы», приуроченный к годовщине празднования Великой Победы. Об этом написал Telegram-канал мэра Владивостока Константина Шестакова.
В шествии приняли участие представители 31 муниципалитета Приморского края. Как и сообщала ранее пресс-служба правительства Приморского края, в этом году парад прошёл в международном формате. Помимо приморских школьников, в нём приняли участие дети из Китайской Народной Республики и Лаосской Народно-Демократической Республики.
По данным официального сайта администрации Владивостока, общее число участников мероприятия превысило 8 тысяч человек, включая зрителей. В числе других ребят по центральной площади столицы Приморья прошли строем 330 школьников Владивостока. Ребята были одеты в форму различных родов войск и представляли разные виды вооружённых сил.
Командовали юными участниками действующие военнослужащие. До парада школьники длительное время занимались подготовкой к празднику и неделями отрабатывали строевые элементы.
С трибун детей поддерживали родители, бабушки и дедушки. Некоторые зрители пришли на площадь с портретами героев и участников Великой Отечественной войны.
Как уточнила пресс-службе правительства Приморского края, в этом году парад посвящён Году единства народов России.