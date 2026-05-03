Самые дорогие квартиры в областях Беларуси продали в Гомеле и Бресте, а больше всего сделок с жильем провели в Гродно

За первый квартал 2026 года в областных центрах Беларуси совершили 2,5 тысячи сделок с квартирами, сообщили в Национальном кадастровом агентстве.
В начале года больше всего квартир купили в Гродно — 810 сделок. Меньше, чем в других городах, совершили сделок в в Могилеве — 316.
Интересно, что если во всех областных центрах количество сделок по отношению к четвертому кварталу 2025 года сократилось, то в Гродно увеличилось на 15%. В областных городах спрос на квартиры равномерно делится между однокомнатными и двухкомнатными вариантами (в Бресте, Витебске и Могилеве) или преимущественно приходится на двухкомнатные (в Гомеле и Гродно).
Возросла, по сравнению с последним кварталом 2025-го, и средняя цена сделок: от 50 долларов за один квадратный метр в Бресте и Могилеве до 90 долларов в Гродно. Самая дорогая квартира по общей цене была продана в Гомеле на улице Докутович. Там приобрели жилье площадью 100,3 кв. м в доме 2025 года постройки за 147,5 тысяч долларов.
А вот самая дорогая по цене квадратного метра сделка состоялась в Бресте на улице Ленина. Речь о квартире площадью 34,7 «квадрата» (дом 1960 года) со стоимостью квадратного метра 2 470 долларов.
Ранее мы писали про белорусский след сериала «Четыре танкиста и собака», которому в 2026-м исполняется 60 лет: оператор Кропат родился в Пружанах, а популярная в СССР, как Софи Лорен, актриса Пола Ракса — в Лиде.
Тем временем белорусский психолог сказала, в чем опасность просмотра видео на скорости х2.
Кроме того, «Белтехосмотр» сказал белорусам о новой услуге по проверке автомобиля.