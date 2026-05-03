Зампреда ВЭБа отправили под арест за старые грехи

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для члена совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова. Высокопоставленный управленец стал фигурантом уголовного дела о серьезном злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.
Официальные данные о решении инстанции уже появились в электронной базе судов общей юрисдикции. Как следует из опубликованных судебных материалов, следствие добилось ограничения свободы для обвиняемого.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С.», — говорится в карточке дела.
Основанием для уголовного преследования топ-менеджера стала тяжкая коррупционная статья. В судебной базе отдельно подчеркивается, что процесс инициирован «по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)».
Активные следственные действия в отношении заместителя председателя государственной корпорации проводились 27 апреля. По ходатайству следователя МВД суд отправил его под домашний арест сроком на два месяца. Как уточняет издание, расследуемое дело не связано с текущей деятельностью фигуранта — претензии правоохранительных органов касаются событий десятилетней давности, произошедших в 2016 году.