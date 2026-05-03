В Хабаровске высадили ещё одну аллею

Акцию приурочили к Дню коренных малочисленных народов России.

Источник: AmurMedia

В хабаровском микрорайоне имени Горького ко Дню коренных малочисленных народов России высадили 60 саженцев, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

«Мы решили объединить общегородской субботник с памятной датой — Днем коренных малочисленных народов России — и в честь этого вместе высадить в парковой зоне нашего Дома культуры шестьдесят саженцев. По решению Президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Здесь будут березы, миндаль, акации, другие виды цветущих деревьев и кустарников. Уверен, что все они приживутся и уже в этот сезон порадуют нас своим цветением», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Активное участие в высадке деревьев принимали хабаровские ветераны и молодежь. А настроение садоводам поднимали творческие коллективы краевой столицы.