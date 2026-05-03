Пассажиров отмененного нижегородского рейса доставили на автобусах в Москву

Как уточнили в пресс-службе аэрогавани имени Чкалова, данная мера стала вынужденной мерой в условиях сохраняющегося режима ограничений.

В ночь на 3 мая авиакомпания приняла решение организовать автобусную перевозку для пассажиров отмененного рейса, следовавшего из Нижнего Новгорода в столичный аэропорт Шереметьево.

В настоящее время в нижегородском аэропорту из-за действующего запрета на полеты задерживается отправление четырех регулярных рейсов, а один перелет был полностью аннулирован.

Официальные представители аэровокзала рекомендуют гражданам внимательно отслеживать актуальное расписание на интернет-ресурсах перевозчиков и на онлайн-табло самого аэропорта.