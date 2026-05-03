БПЛА атаковали Нижегородскую область в ночь на 3 мая

В России перехвачены и уничтожены 334 беспилотника.

Источник: Живем в Нижнем

Украинские БПЛА атаковали Нижегородскую область в ночь на 3 мая, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, в течение ночи в России перехвачены и уничтожены 334 беспилотника. Данных о количестве БПЛА в Нижегородской области сейчас нет. Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.

Нижегородский аэропорт до сих пор работает с ограничениями, отменены два рейса. Ещё три борта ожидают, когда воздушное пространство над Нижним Новгородом откроется.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
