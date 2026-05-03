Украинские БПЛА атаковали Нижегородскую область в ночь на 3 мая, сообщает Минобороны РФ.
По данным министерства, в течение ночи в России перехвачены и уничтожены 334 беспилотника. Данных о количестве БПЛА в Нижегородской области сейчас нет. Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.
Нижегородский аэропорт до сих пор работает с ограничениями, отменены два рейса. Ещё три борта ожидают, когда воздушное пространство над Нижним Новгородом откроется.
