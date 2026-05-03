В Ростове медработники получили выплаты после вмешательства прокуратуры

В Ростове прокуратура защитила права медработников на получение специальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
По данным надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что 11 сотрудников центральной городской больницы должны получить специальную социальную выплату, так как трудятся в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Однако их не включили в соответствующий реестр, выплаты им не произвели.
«Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в том числе в суд направлено исковое заявление об обязании главного врача больницы устранить нарушения», — говорится в сообщении.
Благодаря вмешательству прокуратуры медработники получили положенные начисления. Их общая сумма составила более 280 тыс. рублей.
